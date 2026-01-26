De wandelwind: waarom je darmen pas losgaan zodra jij gaat lopen

Je kent het vast wel. Het is tijd voor frisse lucht, de wandelschoenen gaan aan en nog voor je de derde straathoek bereikt, beginnen je darmen zich te roeren. Hoe kan dat?

Die plotselinge aandrang is geen teken dat er iets mis is, maar juist dat je lichaam doet wat het moet doen. Het Italiaanse platform My Personal Trainer dook in dit alledaagse maar zelden besproken fenomeen: de wandelwind. Vrijwel iedereen herkent het, maar niemand praat erover. Volgens experts is dit een schoolvoorbeeld van een perfect afgesteld intern systeem.

Peristaltiek

Zodra je begint te lopen, gebeurt er namelijk meer dan alleen spieractiviteit. Je lichaam zet een verborgen mechanisme aan dat peristaltiek heet. Dat zijn de ritmische samentrekkingen van je darmen die voedsel en lucht door je spijsverteringskanaal verplaatsen. Door het neerzetten van je voeten, de lichte spanning in je buikspieren en de veranderde houding worden je darmen gemasseerd.

Je produceert dus niet ineens extra gas. Zie het als een interne lopende band die plots op standje turbo gaat. De wandeling fungeert als katalysator die de logistiek in je buik versnelt.

Het effect is vooral merkbaar na het eten. Tijdens de spijsvertering breken miljarden bacteriën voedselresten af, waarbij gassen zoals stikstof, waterstof en methaan vrijkomen. Ga je daarna bewegen, dan krijgt dit proces een extra zetje. Sommige gewoontes maken het nog sterker: praten tijdens het eten, drinken door een rietje, kauwgom kauwen, harde snoepjes zuigen of een dieet rijk aan vezels zoals peulvruchten, koolsoorten en uien. Ook medicatie zoals maagzuurremmers of ijzersupplementen kunnnen bijdragen.

Geen opgeblazen gevoel meer

Hoe ongemakkelijk het soms ook voelt, de wandelwind is eigenlijk een cadeautje van je lijf. Slechts tien tot vijftien minuten bewegen kan al genoeg zijn om een opgeblazen gevoel te verminderen. Je lichaam raakt overtollige lucht kwijt die anders voor druk en ongemak zou zorgen.