D66, VVD, CDA gaan slotdagen in, Jetten heeft 'alle vertrouwen'

DEN HAAG (ANP) - D66, VVD en CDA zijn maandag begonnen aan wat de slotdagen van de onderhandelingen over het coalitieakkoord moeten worden. "Vandaag of morgen moet je er wel uit zijn" met het oog op de deadline van 30 januari, zei CDA-leider Henri Bontenbal. Rob Jetten (D66) heeft "alle vertrouwen dat het gaat lukken".

In het weekend hebben de leiders van de beoogde minderheidscoalitie verder gepraat. Het gaat met name over de vraag waar geld heen moet en waar dat vandaan moet komen. Maar naast deze 'financiële plaat' liggen er ook nog inhoudelijke onderwerpen op tafel, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz. "Dus we hebben gewoon veel werk te doen."

Bontenbal: "Het zou kunnen zijn dat we er over een uur uit zijn. Het kan ook zijn dat we er nog een hele tijd over doorbakkeleien."