Kremlin: Poetin bereid met Macron te praten bij wederzijdse wil

De Russische president Vladimir Poetin is bereid om met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron te praten "als er wederzijdse politieke wil is". Dat meldt een woordvoerder van het Kremlin volgens het Russische staatspersbureau RIA.

"Poetin heeft zijn bereidheid uitgesproken om de dialoog met Macron aan te gaan", zei Dmitry Peskov tegen het staatspersbureau. "Dus als er wederzijdse politieke wil is, kan dat alleen maar als iets positiefs worden gezien."

Macron zei eerder deze week te vinden dat Europa Poetin weer zou moeten benaderen over het beëindigen van de oorlog. "Ik geloof dat het in ons belang is als Europeanen en Oekraïners om het juiste kader te vinden om dit gesprek weer op te pakken in de komende weken", stelde hij.

In een reactie op de woorden van Macron zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat Europese bondgenoten de door de VS geleide onderhandelingen moeten blijven steunen. "Als het niets wordt, zullen we allemaal over andere opties nadenken", zei hij. Frankrijk zegt de komende dagen te gaan kijken wat de beste aanpak is.