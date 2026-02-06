Trump deelt video waarin Obama's zijn afgebeeld als apen

De Amerikaanse president Donald Trump
heeft op zijn Truth Social-account een video gedeeld waarin oud-president Barack Obama
en diens vrouw Michelle zijn afgebeeld als apen. De montage verschijnt aan het eind van een minuut durend relaas over de vermeende stemfraude die Trump in 2020 zijn verkiezingswinst zou hebben gekost. Onder het shot is het nummer The Lion Sleeps Tonight van The Tokens gemonteerd.
Onder meer de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, hekelde de video. "Afschuwelijk gedrag van de president. Alle Republikeinen moeten dit veroordelen - nu", aldus de Democraat op X. Ben Rhodes, een voormalig veiligheidsadviseur en vertrouweling van Obama, uit eveneens zijn afschuw. "Laat het Trump
en zijn racistische achterban achtervolgen dat toekomstige Amerikanen de Obama's in hun hart sluiten als geliefde figuren, terwijl hij wordt gezien als smet op onze geschiedenis."
Het racistische fragment staat inmiddels al vijf uur op het officiële socialmediakanaal van Donald Trump
.