Kremlin: Rusland en VS willen snel kernwapenbeheersing bespreken

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De noodzaak om snel te gaan praten over nieuwe afspraken over kernwapenbeheersing staat voor zowel Rusland als de Verenigde Staten vast, zegt het Kremlin. De twee grootste kernmachten van de wereld vinden volgens de Russische regering allebei dat ze zich verantwoordelijk moeten gedragen nu het New START-verdrag, dat hun arsenalen inperkte, is verlopen.

Het verdrag tussen Rusland en de VS liep donderdag af. De VS gingen niet in op een voorstel van Rusland om het tijdelijk te verlengen. De Amerikaanse president Donald Trump zei nieuwe afspraken te willen maken over de krachtigste wapens die er zijn. New START heeft volgens hem allerlei tekortkomingen en laat China vrij spel.

In de tussentijd kan de wereld verantwoordelijkheidsgevoel van Moskou en Washington verwachten, zegt de woordvoerder van het Kremlin. De Russische en Amerikaanse delegaties die in Abu Dhabi over onder andere Oekraïne onderhandelen, hebben elkaar daarin volgens hem gevonden.