Toyota benoemt nieuwe topman en verhoogt winstverwachting

TOKIO (ANP/AFP) - Het Japanse autoconcern Toyota heeft een nieuwe topman benoemd. De grootste autofabrikant ter wereld verhoogde tegelijkertijd de verwachtingen voor de omzet en winst in het huidige boekjaar, ondanks de impact van Amerikaanse importheffingen.

De huidige financieel directeur Kenta Kon neemt op 1 april de taken over van topman Koji Sato. Sato, die in 2023 tot topman werd benoemd, wordt vicevoorzitter van Toyota en neemt tevens de nieuwe rol als hoofd industrie binnen Toyota op zich. De functieverandering is volgens het concern bedoeld om de besluitvorming binnen het management te versnellen als reactie op veranderingen in de interne en externe omgeving.

Met de stap lijkt Toyota-voorzitter Akio Toyoda zijn greep op het concern te versterken en de winstgevendheid te verhogen. Kon is de rechterhand van Toyoda en was acht jaar lang secretaris van de oud-topman en president van het concern.

Recordverkopen

De autofabrikant meldde vrijdag ook dat de nettowinst in het derde kwartaal met 43 procent is gedaald door de aanhoudende impact van de Amerikaanse importheffingen. Toyota denkt de winstdaling als gevolg van de heffingen echter te kunnen beperken door kostenbesparingen en marketinginspanningen, en verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar dat loopt tot eind maart.

Het bedrijf maakte vorige maand al recordverkopen bekend over heel 2025, waarmee het zijn positie als 's werelds grootste autofabrikant verstevigde ten opzichte van de Duitse concurrent Volkswagen.