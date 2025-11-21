ECONOMIE
Kremlin: Rusland nog geen officieel vredesplan van VS ontvangen

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 13:12
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft nog niets officieels ontvangen van de Verenigde Staten over een 28-puntenplan voor vrede in Oekraïne. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de twee landen nog niet in detail over de voorstellen praten, maar dat Moskou openstaat voor onderhandelingen.
Peskov riep Oekraïne op snel een "verantwoorde beslissing" te nemen, omdat Russische militaire vooruitgang de mogelijkheden van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou doen krimpen.
Zelensky gaat volgens zijn medewerkers de komende dagen met Trump praten om te kijken welke diplomatieke mogelijkheden het plan biedt. Vrijdag spreekt hij er met Europese bondgenoten over.
Het land vraagt tijd en ruimte om de plannen zorgvuldig te kunnen bekijken. Als Oekraïne hiermee akkoord gaat, moet het grote concessies doen. Zo zou het dan geen lid mogen worden van de NAVO. Ook staat er dat het leger flink moet inkrimpen en dat het land grondgebied in het oosten moet afstaan.
