Costa en Von der Leyen: geen deal over Oekraïne zonder Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 13:11
anp211125154 1
JOHANNESBURG (ANP) - Onderhandelen over vrede in Oekraïne kan niet zonder betrokkenheid van Oekraïne, benadrukten voorzitter van de EU-leiders António Costa en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vrijdag op een persconferentie in Zuid-Afrika. "We zullen de situatie bespreken met zowel de Europese leiders als met de leiders hier in de marge van de G20", zei Von der Leyen. Ze gaat ook contact opnemen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
Costa zei dat de EU niet op de hoogte was van de plannen. "Het heeft voor mij, voor ons, geen zin om hier op dit moment commentaar op te geven." Costa herhaalde dat de EU "zich volledig inzet voor onwrikbare steun aan Oekraïne".
"Oekraïne kan op ons rekenen, want dit is niet alleen een agressie tegen Oekraïne, maar ook een agressie tegen de principes van het Handvest van de Verenigde Naties", zei Von der Leyen. "Het speelt zich af op Europees grondgebied en daarom zullen we Oekraïne steunen zolang het nodig is."
