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Kremlin sluit gesprekken met Oekraïne en VS in oktober niet uit

Samenleving
door Redactie
zondag, 13 september 2026 om 14:08
bijgewerkt om zondag, 13 september 2026 om 14:34
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Onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de VS kunnen mogelijk in oktober plaatsvinden, zegt het Kremlin zondag. Washington wil nieuwe gesprekken van de grond krijgen in een poging een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne.
Volgens de Russische staatspersbureaus Ria en Tass zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov dat gesprekken in oktober een optie zijn. "We sluiten die mogelijkheid niet uit."
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat hij hoopte op nieuwe gesprekken in het najaar. Zaterdag zei hij bovendien dat hij bereid is om de Russische president Vladimir Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Het Kremlin wees dat idee af.
Eerdere onderhandelingspogingen onder Amerikaanse bemiddeling liepen op niets uit en kwamen tot stilstand toen de Amerikaanse focus zich verplaatste naar de Iranoorlog. Vorige week reisden de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kyiv om de gesprekken weer te hervatten.
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