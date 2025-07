Nederlander werkt langst door van alle Europeanen. Hoe zit dat?

Nederlandse werknemers steken qua werklust met kop en schouders boven hun Europese collega's uit: wij werken gemiddeld 43,8 jaar, ruim zes jaar langer dan de gemiddelde EU-burger, die er na zo'n 37,2 jaar zwoegen de brui aan geeft.

Nederland is de Europese kampioen in deeltijdwerk – we werken gemiddeld slechts 32,2 uur per week – maar we blijven lang op de arbeidsmarkt actief. Die combinatie van minder uren per week, maar werken tot op hoge leeftijd levert uiteindelijk het hoogste totale aantal werkjaren ooit op. Vrouwen werken gemiddeld iets korter door dan mannen, maar ook zij staan hoog in de Europese ranglijst, meldt Metro.

Waarom zo lang doorgaan?

Deels heeft dit te maken met sociaal beleid: het pensioen is later ingegaan, de VUT is afgeschaft, en ouderen blijven daardoor langer doorwerken. Daarnaast spelen culturele voorkeuren een rol: flexibiliteit en deeltijd bieden een betere balans tussen werk en privé, iets dat vooral waardevol is voor mensen met zorgtaken (mantelzorgers).

Gevaren

Toch schuilt er een risico: wie jarenlang blijft werken, te lang doorgaat of structureel overuren maakt, loopt kans op burn-out, stress en lichamelijke klachten. Het Wereldgezondheidsorgaan noemt langdurige werkweken boven de 55 uur als een trigger voor hart- en vaatziekten en beroertes.

Leerpunten

Het Nederlandse model toont aan dat minder uren per week in combinatie met langdurige inzet leidt tot hoge productiviteit en flexibiliteit, maar ook tot een hogere pensioenleeftijd en bepaalde gezondheidsrisico’s. Beleidsmakers, werkgevers en werknemers doen er goed aan die balans scherp in de gaten te houden.