Kremlin verwerpt Ests verwijt van poging tot brandstichting

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland verwerpt de Estse beschuldigingen dat het achter een poging tot brandstichting bij een Ests defensiebedrijf zit. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov spreekt van totaal ongefundeerde beweringen en een vals voorwendsel om de grenzen met Rusland te sluiten.

Daartoe besloot het Baltische land, nadat afgelopen weekend acht Letten werden gearresteerd op verdenking van brandstichting bij Threod. Dat bedrijf ontwikkelt onder meer drones en lanceerinstallaties.

Tegenover de Estse publieke omroep zei de topman van de binnenlandse veiligheidsdienst ISS, Margo Palloson, maandag dat Estland weet heeft van zo'n tien Estse defensiebedrijven die Rusland in het vizier heeft. "We wisten hier al vrij veel van", aldus Palloson. In het geval van Threod werden de indringers gesignaleerd door een attente beveiliger.

Estland deelt 135 kilometer landsgrens met Rusland, maar grenst ook aan de Finse Golf, waaraan ook Sint-Petersburg ligt. Die stad herbergt onder meer een marinebasis met onderzeeboten.