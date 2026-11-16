Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin verwerpt Ests verwijt van poging tot brandstichting

Samenleving
door anp
anp161126097 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland verwerpt de Estse beschuldigingen dat het achter een poging tot brandstichting bij een Ests defensiebedrijf zit. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov spreekt van totaal ongefundeerde beweringen en een vals voorwendsel om de grenzen met Rusland te sluiten.
Daartoe besloot het Baltische land, nadat afgelopen weekend acht Letten werden gearresteerd op verdenking van brandstichting bij Threod. Dat bedrijf ontwikkelt onder meer drones en lanceerinstallaties.
Tegenover de Estse publieke omroep zei de topman van de binnenlandse veiligheidsdienst ISS, Margo Palloson, maandag dat Estland weet heeft van zo'n tien Estse defensiebedrijven die Rusland in het vizier heeft. "We wisten hier al vrij veel van", aldus Palloson. In het geval van Threod werden de indringers gesignaleerd door een attente beveiliger.
Estland deelt 135 kilometer landsgrens met Rusland, maar grenst ook aan de Finse Golf, waaraan ook Sint-Petersburg ligt. Die stad herbergt onder meer een marinebasis met onderzeeboten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-354428624

Wat verdient een buschauffeur? Minder dan een startende leraar, en daar gaat de dreigende staking over

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

ANP-429175463

Met €1.200 per maand naar Hongarije: op het platteland lukt het, in Boedapest niet

hoofdbeeld-jeugdrechter-AI

13-jarige verdachte voor rechter om plan liquidatie Hells Angel

header-21-browsermeldingen

Steeds meldingen van onbekende websites? Deze browserinstelling wordt vaak vergeten

Miljardair Pim de Witte

Pim de Witte (31) is de jongste Nederlandse miljardair ooit: zo kwam hij aan 1,1 miljard

Loading