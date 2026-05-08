Regioleider: Hondius na vertrek passagiers meteen naar Nederland

SANTA CRUZ (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet "als de laatste passagier van boord is" meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, volgens Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep.

De Hondius wordt op zondag verwacht bij Granadilla op Tenerife en daarna worden de passagiers naar een vliegveld gebracht. "We weten zeker dat er geen passagiers van het schip zullen gaan als het vliegtuig niet geland is, omdat het de bedoeling is dat ze met de voorbereide voertuigen naar de vliegtuigtrap gaan en niet hoeven te wachten, zodat de tijd die ze op de Canarische Eilanden doorbrengen minimaal is en met alle veiligheidsgaranties", aldus Clavijo.

De regiopresident zou vrijdagmiddag nog een gesprek hebben met een vertegenwoordiger van Nederland. Dan moet alle "onduidelijkheid" worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren.