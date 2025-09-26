Kremlin: Zelensky's dreigementen zijn 'nogal roekeloos'

MOSKOU (ANP/AFP) - Het dreigement van Volodymyr Zelensky om het Kremlin aan te vallen, is "nogal roekeloos". Dat zegt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov in reactie op de Oekraïense president, die volgens de zegsman "links en rechts" dreigementen uit. Peskov spreekt van "hopeloze pogingen" van Zelensky.

Zelensky waarschuwde Rusland donderdag in een interview met Axios dat hooggeplaatsten in het Kremlin "moeten weten waar hun schuilkelders zijn", om daaraan toe te voegen dat "als zij de oorlog niet stoppen, ze die nodig zullen hebben".

Eerder deze maand voerde Rusland voor het eerst sinds het begin van de grootschalige invasie van Oekraïne luchtaanvallen uit op overheidsinstellingen in Kyiv. Oekraïne heeft op zijn beurt recentelijk meermaals belangrijke energievoorzieningen in Rusland aangevallen, in sommige gevallen diep in het binnenland. Zo was onder meer de grote Neftekhim-raffinaderij nabij de grens met Kazachstan een doelwit, een locatie op ongeveer 1300 kilometer van de frontlinie.