KLM waarschuwt in rechtszaal voor grotere impact nieuwe staking

Economie
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 14:26
HAARLEM (ANP) - Door de grondpersoneelsstaking die vakbonden FNV en CNV voor komende woensdag hebben aangekondigd, dreigen ook in de dagen erna nog vluchten uit te vallen. Daardoor zouden veel extra passagiers kunnen worden geraakt, waarschuwen advocaten namens KLM vrijdag in een kort geding bij de rechtbank in Haarlem.
Het betreft de vierde woensdag op rij dat het KLM-grondpersoneel gaat staken. KLM wil die actie laten verbieden. De afgelopen weken maakten KLM en de bonden telkens afspraken over hoe die acties goed en veilig konden verlopen. Dit keer zouden de bonden niet bereid zijn tot dezelfde toezeggingen, waartoe zij bij de laatste actie nog wel bereid waren.
In het bijzonder gaat het om de bereidheid om nog wel vliegtuigen van Delta af te handelen, een Amerikaanse maatschappij waarmee KLM samenwerkt. Dit werd de laatste staking nog wel gedaan, maar komende woensdag zouden de stakers dat niet willen doen. Daardoor zou er een extra groot verkeersinfarct bij de gates kunnen ontstaan.
