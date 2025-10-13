Krijgsmacht Israël bevestigt overdracht resterende gijzelaars

TEL AVIV (ANP) - Israël bevestigt dat dertien vrijgelaten gijzelaars zijn opgevangen door de krijgsmacht. Ze keren nu onder militaire begeleiding terug naar hun thuisland. Daar worden ze eerst medisch onderzocht, meldt de krijgsmacht op X.

De strijdkrachten hadden kort daarvoor gemeld dat het Rode Kruis had bevestigd dat de dertien waren opgehaald. Eerder op de dag kwamen ook zeven andere gijzelaars vrij. Zij waren op een andere plek in de Gazastrook overgedragen aan de internationale hulporganisatie.

Hamas zou nu alle twintig nog levende gijzelaars hebben vrijgelaten. Nieuws over de vrijlatingen wordt in Tel Aviv gevierd op een plein, waar volgens Israëlische media tienduizenden mensen zijn samengekomen.