Justitieminister België: vrijheid meningsuiting politici cruciaal

LUXEMBURG (ANP) - Volgens de Belgische minister van Justitie Annelies Verlinden moet er alles aan worden gedaan om in het belang van de democratie geweld tegen politici tegen te gaan. Ze zei dat in reactie op de mogelijke aanslag die twee mannen uit Antwerpen planden op de Belgische premier Bart De Wever en PVV-leider Geert Wilders. Dat zei Verlinden voor het begin van een bijeenkomst met de EU-ministers van Justitie in Luxemburg.

Wilders heeft door de dreiging zijn verkiezingsactiviteiten stilgelegd.

Verlinden heeft over de verijdelde aanslag met de Nederlandse minister Foort van Oosten (Justitie) gesproken. Ze vinden beiden dat er "absolute nood is om zeker in de verkiezingstijd in Nederland alles eraan te doen dat we de vrijheid van meningsuiting kunnen bewaken en dat democratische debatten op televisie, in het parlement of elders kunnen plaatsvinden", zei Verlinden.

Maatregelen

"Geweld mag nooit getolereerd worden", zei de politica. "Meningsverschillen moeten kunnen bestaan, moeten uitgesproken worden, in of buiten het parlement. Als geweld wordt gebruikt om haat te verspreiden, zullen we daar heel kordaat tegen optreden", zei Verlinden.

De Belgische minister bedankte "alle veiligheidsdiensten en alle politiediensten die op basis van de beschikbare informatie de bescherming van alle betrokken politici" hebben gegarandeerd.

In het belang van het onderzoek wilde ze niet zeggen waar de informatie vandaan kwam en of er met de Nederlandse veiligheidsdiensten is samengewerkt.