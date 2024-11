Kritiek partijgenote over pensioenstelsel ging Van Hijum erg ver

DEN HAAG (ANP) - De felle kritiek van NSC-Kamerlid Agnes Joseph over een nieuw pensioenstelsel ging "erg ver" voor minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken), haar partijgenoot. Joseph vindt dat Van Hijum niet wil luisteren naar zorgen en bezwaren over de overgang naar het nieuwe stelsel.

"We zitten er met elkaar om te zorgen dat het zo ver niet komt. We hebben het over een nieuw stelsel, met grote gevolgen voor grote groepen mensen. Ik heb er geen enkel belang bij om zorgen die er bestaan of problemen waar pensioenfondsen tegenaan lopen onder de mat te vegen", zei Van Hijum vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Het nieuwe pensioenstelsel moet tussen nu en 2028 stap voor stap worden ingevoerd. Van Hijum zegt dat er "voortdurend kritisch" naar de plannen wordt gekeken en dat zijn ministerie openstaat voor signalen. "Als er in de uitvoering problemen zijn, dan zullen we die onder ogen zien en daar ook consequenties aan verbinden", aldus de minister. Het is volgens hem een voordeel dat de veranderingen stapsgewijs gaan. "De eerste fondsen gaan op 1 januari over. Dat is een aantal minder dan we hadden gehoopt bij aanvang. Maar je ziet ook dat er best wat aanloopvragen en problemen zijn. Het voordeel is dat je daarvan kunt leren."