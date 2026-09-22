Kritiek Rekenkamer op uitleg Van Weel over onbehandelde aangiften

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) heeft de Tweede Kamer "op het verkeerde been" gezet met zijn uitleg aan de Tweede Kamer over 10.000 aangiften van ernstige misdrijven die niet zijn behandeld, vindt de Algemene Rekenkamer. Afgelopen zomer zei de bewindsman in een overleg in de Tweede Kamer dat het voor een groot deel gaat om meldingen, terwijl dat bij slechts 10 procent het geval is. Ook een toelichting die de minister later gaf op de cijfers schiet volgens de rekenaars tekort.