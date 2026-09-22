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Fico en Macron roepen EU op tot actie tegen hoge brandstofprijzen

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 11:56
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BRATISLAVA/PARIJS (ANP/RTR) - De Europese Unie zou een noodtop bijeen moeten roepen om de hoge brandstofprijzen aan te pakken, zei de Slowaakse premier Robert Fico dinsdag. Hij bekritiseerde de EU omdat die volgens hem niet in actie komt. Ook de Franse president Emmanuel Macron riep Brussel op maatregelen te nemen tegen de hoge prijzen van onder meer diesel en kerosine.
Volgens Fico is de Slowaakse regering maatregelen aan het voorbereiden om de pompprijzen onder controle te houden. Woensdag wordt hierover een besluit genomen.
Macron pleit voor het tijdelijk versoepelen van de EU-regels voor brandstofkwaliteit. Daarmee zou de productie van kerosine en diesel in Europa flink verhoogd kunnen worden, nu de brandstofaanvoer steeds meer onder druk staat. Volgens Macron denken Franse raffinaderijen dat ze 5 tot 20 procent meer brandstof kunnen produceren als bepaalde kwaliteitseisen tijdelijk worden versoepeld. De Franse president bepleit ook lossere regels voor het bijmengen van biobrandstoffen.
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