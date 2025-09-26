ECONOMIE
Kubilius: dronemuur oostflank EU moet heel Europa bedienen

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 15:57
anp260925149 1
HELSINKI (ANP) - De dronemuur die Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) aan de oostflank van de EU wil realiseren, moet heel Europa bedienen. Dat zei Kubilius vanuit Helsinki, na online-overleg met tien EU-lidstaten en Oekraïne. Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas nam aan het eerste overleg over de dronemuur deel. De NAVO woonde de videoconferentie als toehoorder bij.
"De herhaaldelijke schendingen van ons luchtruim zijn onaanvaardbaar. De boodschap is duidelijk: Rusland stelt de EU en de NAVO op de proef", zei Kubilius. "Onze reactie moet vastberaden, eensgezind en onmiddellijk zijn."
De dronemuur moet drones detecteren, volgen en gecontroleerd uitschakelen. Daarvoor zijn sensoren, radars en commando- en controlestructuren nodig, vulde de Finse minister van Defensie Antti Häkkänen aan.
Aan het overleg namen Estland, Letland, Finland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije, Denemarken, Hongarije en Slowakije deel.
