Netanyahu noemt erkennen Palestijnse staat beloning voor Hamas

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 15:53
NEW YORK (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bij de Verenigde Naties in New York de westerse leiders aangesproken die afgelopen week de Palestijnse staat hebben erkend. Volgens Netanyahu hebben zij daarmee de verkeerde beslissing gemaakt en zouden ze daarmee "terrorisme tegen Joden" aanmoedigen.
"De boodschap die jullie hiermee aan Hamas sturen is: het vermoorden van Joden loont", zei Netanyahu tijdens zijn toespraak. Volgens hem is de tweestatenoplossing, waarbij een Israëlische en een Palestijnse staat naast elkaar bestaan, geen optie meer. "De Palestijnen geloven zelf niet eens in zo'n tweestatenoplossing. Ze willen geen land naast Israël, maar in plaats van Israël." Netanyahu bezwoer afgelopen week dat er geen Palestijnse staat zal komen.
Onder meer Frankrijk, Canada en Australië erkenden deze week officieel de Palestijnse staat. Zij veroordeelden Israëlische pogingen om een tweestatenoplossing onmogelijk te maken.
