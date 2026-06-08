Kubilius: lidstaten moeten proactiever zijn bij detectie drones

NICOSIA (ANP) - EU-lidstaten moeten proactiever zijn bij de detectie van drones, vindt Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie). De Europese Commissie is bereid lidstaten te helpen bij het effectiever maken van dronedetectie, maar de lidstaten moeten zelf meer doen, zei Kubilius voor de bijeenkomst van EU-defensieministers in Cyprus.

Lidstaten moeten regionale projecten opzetten voor dronedetectie, "want het is erg belangrijk dat die verdedigingscapaciteiten met elkaar kunnen samenwerken", zei de Eurocommissaris.

Als er eenmaal goede detectiemogelijkheden zijn, moet volgens Kubilius worden gewerkt aan een kosteneffectieve manier om de drones te vernietigen.

Roemenië

Dat moet in samenwerking met Oekraïne, vindt Kubilius. "Oekraïne heeft unieke ervaring en die ervaring zou ons zeer van pas komen. Oekraïne kan deelnemen aan de ontwikkeling van die verschillende Europese strijdkrachten van gemeenschappelijk belang."

Recent werd Roemenië meerdere keren getroffen door drones.

Regelmatig drones luchtruim

Ook in andere EU-lidstaten, waaronder Finland, Litouwen, Letland en Polen, zijn regelmatig drones het luchtruim binnengedrongen. Een aantal keer zijn gevechtsvliegtuigen ingezet om deze te volgen of te onderscheppen. Dat is duur. Oekraïne heeft goedkopere manieren om drones te onderscheppen en uit te schakelen, zei Kubilius.

Het beëindigen van de Russische oorlog tegen Oekraïne is volgens de Eurocommissaris de beste manier om problemen met drones te voorkomen die "onze landen invliegen. Daarvoor moeten we Oekraïne blijven steunen om de overhand te krijgen aan het front."