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Patrick Bruel in hechtenis voor verhoor in zedenonderzoek

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 10:17
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PARIJS (ANP) - Zanger Patrick Bruel is maandagochtend in Frankrijk in hechtenis genomen voor verhoor in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. Dat melden BFMTV en Franceinfo op basis van justitiële bronnen.
Tegen de 67-jarige zanger lopen al langer onderzoeken naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens Franse media zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan. Bruel wordt nu over een aantal van die zaken verhoord.
De zanger heeft de beschuldigingen steeds ontkend. Zijn advocaten laten in een verklaring weten dat Bruel al langer had aangegeven beschikbaar te zijn voor justitie en zal meewerken aan het onderzoek.
De Franse politie kan een verdachte in een zogeheten garde à vue maximaal 48 uur vasthouden voor verhoor.
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