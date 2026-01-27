Kwart miljoen euro in Groningse subsidiepot wolfwerende rasters

GRONINGEN (ANP) - De provincie Groningen heeft voor het eerst geld vrijgemaakt voor schapen- en geitenhouders die wolfwerende rasters willen plaatsen. In totaal is voor dit jaar 250.000 euro beschikbaar. Voor elke aanvrager geldt een minimumbedrag van 570 euro en een maximumbedrag van 30.000 euro.

De regeling is bedoeld voor personen die dieren houden als beroep en als hobby. Wel is een aanvrager verplicht gratis advies van de wolvenconsulent in te winnen. De consulent helpt bij het kiezen van het juiste raster en controleert of de plaatsing klopt. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal meters afrastering en/of het aantal schapen of geiten dat de eigenaar het afgelopen jaar had.

Wolven hebben in Groningen geen vast leefgebied, maar ze worden er wel geregeld gezien. Ook zijn er wolvenaanvallen op vee geweest. In 2024 waren dat er twee. Afgelopen jaar waren dit er 26, meldt een provinciewoordvoerder.