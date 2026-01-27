Meeste ouders eens met helmplicht e-bike, jongeren veel minder

DEN HAAG (ANP) - Zes op de tien jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn van plan een helm te gaan dragen op de elektrische fiets of fatbike, als dit volgend jaar voor minderjarigen verplicht wordt. Zin hebben zij er niet in, slechts ongeveer de helft is het eens met de maatregel. Bij ouders is het draagvlak groter: acht op de tien vinden de helmplicht een goed idee.

Dat komt naar voren uit onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft laten doen. Minister Robert Tieman (BBB) heeft de uitkomsten daarvan met de Tweede Kamer gedeeld. Hij concludeert dat er "voldoende draagvlak" is om de helmplicht, waar de Kamer lang op heeft aangedrongen, in te voeren.

Waarschuwingen van fabrikanten van e-bikes dat jongeren bij een helmplicht overstappen naar nog risicovollere brommers en scooters, lijken ongegrond. De meeste ondervraagden geven aan elektrisch te blijven fietsen. Als zij al een ander vervoermiddel kiezen, is dat eerder een gewone fiets of het openbaar vervoer.