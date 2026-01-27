ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meeste ouders eens met helmplicht e-bike, jongeren veel minder

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 17:44
anp270126152 1
DEN HAAG (ANP) - Zes op de tien jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn van plan een helm te gaan dragen op de elektrische fiets of fatbike, als dit volgend jaar voor minderjarigen verplicht wordt. Zin hebben zij er niet in, slechts ongeveer de helft is het eens met de maatregel. Bij ouders is het draagvlak groter: acht op de tien vinden de helmplicht een goed idee.
Dat komt naar voren uit onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft laten doen. Minister Robert Tieman (BBB) heeft de uitkomsten daarvan met de Tweede Kamer gedeeld. Hij concludeert dat er "voldoende draagvlak" is om de helmplicht, waar de Kamer lang op heeft aangedrongen, in te voeren.
Waarschuwingen van fabrikanten van e-bikes dat jongeren bij een helmplicht overstappen naar nog risicovollere brommers en scooters, lijken ongegrond. De meeste ondervraagden geven aan elektrisch te blijven fietsen. Als zij al een ander vervoermiddel kiezen, is dat eerder een gewone fiets of het openbaar vervoer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

Loading