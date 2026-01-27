ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Natuur & Milieu blij met 'wijs besluit' Kamer over A27

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 17:41
anp270126150 1
DEN HAAG (ANP) - Natuur & Milieu is "ongelofelijk blij" dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich schaart achter het alternatieve plan voor de A27 bij Amelisweerd, waardoor geen bos hoeft te worden gekapt. De milieuorganisatie noemt het een "wijs besluit" en ziet daarin ook een mooi voorbeeld voor andere grote infrastructurele projecten.
"Er ligt een goed en gedragen plan, gemaakt door de regio, inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat plan spaart het prachtige bos waar zoveel mensen van genieten, tot rust komen, spelen en elkaar ontmoeten. Een plek met geschiedenis die je met hart en ziel wil beschermen, zoals zoveel mensen dat ook gedaan hebben, van de jaren zeventig tot vandaag de dag", reageert Natuur & Milieu.
Volgens de organisatie zou het grootscheepse verbredingsplan voor de A27 onnodig duur zijn en kan het fileprobleem op slimmere manieren worden aangepakt. "Fijn dat de Tweede Kamer zo eensgezind is en deze duidelijke boodschap afgeeft aan de formerende partijen."
'Overwinning'
Ook Milieudefensie reageert verheugd. "Dit is geweldig nieuws. Amelisweerd staat symbool voor onze strijd voor het beschermen van de natuur en onze leefomgeving", aldus de organisatie. Die noemt het "een overwinning van al die mensen die jarenlang samen hebben gestreden".
In het alternatieve plan is ook oog voor het verbeteren van openbaar vervoer en fietsverbindingen. Ook dat juichen de critici toe. "Jarenlange strijd door bewoners van Utrecht en de regio heeft uiteindelijk het gewenste effect", concludeert ook de Kerngroep Ring Utrecht. Actiegroep Amelisweerd niet geasfalteerd heeft "goede hoop" gekregen door het aangenomen voorstel van GroenLinks-PvdA. "Hiermee zijn de plannen nog niet direct van tafel, maar het lijkt ons verstandig als het nieuwe kabinet dit gewoon gaat uitvoeren."
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

Loading