Natuur & Milieu blij met 'wijs besluit' Kamer over A27

DEN HAAG (ANP) - Natuur & Milieu is "ongelofelijk blij" dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich schaart achter het alternatieve plan voor de A27 bij Amelisweerd, waardoor geen bos hoeft te worden gekapt. De milieuorganisatie noemt het een "wijs besluit" en ziet daarin ook een mooi voorbeeld voor andere grote infrastructurele projecten.

"Er ligt een goed en gedragen plan, gemaakt door de regio, inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat plan spaart het prachtige bos waar zoveel mensen van genieten, tot rust komen, spelen en elkaar ontmoeten. Een plek met geschiedenis die je met hart en ziel wil beschermen, zoals zoveel mensen dat ook gedaan hebben, van de jaren zeventig tot vandaag de dag", reageert Natuur & Milieu.

Volgens de organisatie zou het grootscheepse verbredingsplan voor de A27 onnodig duur zijn en kan het fileprobleem op slimmere manieren worden aangepakt. "Fijn dat de Tweede Kamer zo eensgezind is en deze duidelijke boodschap afgeeft aan de formerende partijen."

'Overwinning'

Ook Milieudefensie reageert verheugd. "Dit is geweldig nieuws. Amelisweerd staat symbool voor onze strijd voor het beschermen van de natuur en onze leefomgeving", aldus de organisatie. Die noemt het "een overwinning van al die mensen die jarenlang samen hebben gestreden".

In het alternatieve plan is ook oog voor het verbeteren van openbaar vervoer en fietsverbindingen. Ook dat juichen de critici toe. "Jarenlange strijd door bewoners van Utrecht en de regio heeft uiteindelijk het gewenste effect", concludeert ook de Kerngroep Ring Utrecht. Actiegroep Amelisweerd niet geasfalteerd heeft "goede hoop" gekregen door het aangenomen voorstel van GroenLinks-PvdA. "Hiermee zijn de plannen nog niet direct van tafel, maar het lijkt ons verstandig als het nieuwe kabinet dit gewoon gaat uitvoeren."