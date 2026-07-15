Kwart miljoen mensen hebben kortingspas NS gekocht

UTRECHT (ANP) - Ongeveer 270.000 mensen hebben in de afgelopen maand een kortingspas aangeschaft waarmee ze in de zomer goedkoper met de trein kunnen reizen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement.

Het abonnement Nederland Dal Vrij is sinds half juni beschikbaar. Voor 49 euro per maand kunnen mensen onbeperkt reizen in de daluren. Reizigers kunnen het abonnement tot en met 31 juli afsluiten. De NS heeft berekend dat de gebruikers bij elkaar 120 miljoen kilometer hebben afgelegd.

De zomeractie loopt nog tot en met 31 augustus. Mensen moeten het abonnement aan het eind wel zelf opzeggen, anders wordt het automatisch verlengd, maar dan voor bijna 128 euro per maand.

Staatssecretaris Annet Bertram (CDA), die over openbaar vervoer gaat, vindt de tussenstand heel positief. "Met dit tijdelijke product maken we de trein aantrekkelijker, belangrijk in deze tijd van hoge brandstofprijzen", stelt ze in een verklaring. Ze zegt ook dat de vervoerders en de overheid kijken naar een landelijke manier om "de drempel tot het gebruik van trein, bus, tram of metro te verlagen".