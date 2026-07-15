Chinese economie groeit in 2e kwartaal 4,3 procent op jaarbasis

BEIJING (ANP/RTR) - De economische groei van China is in het tweede kwartaal vertraagd tot 4,3 procent op jaarbasis, zo bleek woensdag uit officiële cijfers. De groei bleef achter bij de verwachtingen van analisten, die voorspeld hadden dat het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal (april-juni) met 4,5 procent zou groeien ten opzichte van een jaar eerder.

In het eerste kwartaal groeide de Chinese economie nog met 5 procent op jaarbasis. De vertraging in het tweede kwartaal werd veroorzaakt door zwakke binnenlandse vraag en de dure olie als gevolg van de oorlog in Iran. Die factoren wogen zwaarder dan de toegenomen productie en export.

De groei op jaarbasis in het tweede kwartaal was de laagste sinds het vierde kwartaal van 2022, toen China kampte met de gevolgen van de coronapandemie.

Op kwartaalbasis groeide het bbp in het tweede kwartaal met 0,9 procent. Dat was wel in lijn met de verwachtingen van analisten. In het eerste kwartaal groeide het Chinese bbp nog met 1,3 procent.