KWF: kijk bij bevolkingsonderzoek prostaatkanker naar risico's

AMSTERDAM (ANP) - De toename van het aantal prostaatkankerdiagnoses is zoals verwacht, zegt KWF Kankerbestrijding over de nieuwe cijfers van het afgelopen jaar. De discussie over een mogelijk bevolkingsonderzoek naar deze vorm van kanker is volgens KWF actueel, maar ook complex en laat zich niet simpel vatten in voor of tegen. Mocht er een bevolkingsonderzoek komen naar prostaatkanker, dan pleit KWF voor een zogenoemde "risicogebaseerde aanpak", waarbij wordt gekeken naar wie een hoog risico heeft.

Het Integraal Kankercentrum Nederland IKNL meldt dat het aantal nieuwe patiënten met kanker vorig jaar is toegenomen. In totaal kregen 130.000 mensen in 2024 de diagnose, 3000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal gevallen van prostaatkanker nam toe, constateerde IKNL, onder meer door de vergrijzing van de bevolking en door eerdere vaststelling door bijvoorbeeld de zogeheten PSA-test.

Volgens een woordvoerster gaat het bij een risicogebaseerde aanpak bijvoorbeeld om een screening op basis van leeftijd, het PSA-niveau of de familiegeschiedenis. "Dus niet een breed opgezet bevolkingsonderzoek volgens een 'one size fits all'-principe, maar gerichte screening waarbij het screeningstraject wordt aangepast aan het daadwerkelijke risico op prostaatkanker. Dat vergroot de kans dat gevaarlijke tumoren worden opgespoord."

Risicogebaseerd screenen

Aangezien er volgens KWF nog veel vragen zijn over hoe dat het beste kan, investeert de organisatie de komende jaren in wetenschappelijk onderzoek naar en implementatie van risicogebaseerd screenen voor meerdere vormen van kanker.

"Kanker raakt steeds meer mensen in Nederland", zegt KWF. "Een op de twee Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven de diagnose kanker."