Kyiv vreest honderden miljarden extra nodig te hebben voor leger

KYIV (ANP/DPA) - Kyiv vreest tot 700 miljard dollar (circa 600 miljard euro) aan steun nodig te hebben om de komende jaren zijn leger op peil te houden. Dat zei vicepremier Taras Katsjka in een panelgesprek tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Als de agressieve houding van Rusland jegens Europa en de wereld niet verandert, kunnen de kosten oplopen tot wel 700 miljard dollar, aldus de bewindsman.

Volgens de Oekraïense minister van Economie, Oleksi Sobolev, betreft dat bedrag de niet-begrote defensieuitgaven. De wel begrote uitgaven zouden voor het komende decennium zo'n 500 miljard (426 miljard euro) bedragen.

Het is onzeker of president Volodymyr Zelensky zal afreizen naar Davos. Eerder zei hij dat alleen te overwegen als de VS zich willen committeren aan veiligheidsgaranties of economische afspraken. "Als de documenten klaarliggen, dan volgt er een ontmoeting en een reis", aldus Zelensky. Een Oekraïense delegatie is wel aanwezig en zou bijna klaar zijn met onderhandelingen met de VS.