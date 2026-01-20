ECONOMIE
Hooggerechtshof oordeelt nog niet over heffingen Trump

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 16:32
anp200126191 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft opnieuw geen oordeel geveld over de importheffingen van president Donald Trump. De eerstvolgende mogelijke datum voor een uitspraak van de hoogste rechtbank van het land is 20 februari.
Het Hooggerechtshof boog zich in november over de kwestie of Trumps 'wederkerige' heffingen en extra heffingen voor China, Canada en Mexico wettig zijn. Omdat het om een versnelde behandeling van de zaak ging, was de verwachting dat de negenkoppige rechtbank ook relatief snel tot een oordeel zou komen.
