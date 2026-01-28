ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kyndryl kan zorgen bij Kamerleden over DigiD niet wegnemen

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 11:29
anp280126092 1
DEN HAAG (ANP) - Techbedrijf Kyndryl heeft de zorgen die leven bij Tweede Kamerleden over de overname van het bedrijf achter DigiD niet kunnen wegnemen. In een gesprek in de Tweede Kamer legden leidinggevenden van de Nederlandse tak van Kyndryl uit dat er veel maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de Amerikaanse regering DigiD kan platleggen na de overname.
Ondanks de maatregelen bleven de aanwezige Kamerleden sceptisch. Zo zeiden Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Amin el Boujdaini (D66) aan het einde van het gesprek dat er meer waarborgen moeten komen. Kathmann vroeg of het niet mogelijk is om een soort gouden aandeel te maken, waardoor het zeker is dat de diensten die Solvinity verricht voor de overheid onder Nederlandse controle blijven. Solvinity zorgt er onder meer voor dat DigiD werkt.
Het deel van Kyndryl dat Solvinity wil overnemen, is Nederlands. Het is echter een dochteronderneming van het Amerikaanse Kyndryl en Amerikaanse bedrijven kunnen door de regering worden gedwongen om data te delen of diensten te stoppen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

Loading