Kyndryl kan zorgen bij Kamerleden over DigiD niet wegnemen

DEN HAAG (ANP) - Techbedrijf Kyndryl heeft de zorgen die leven bij Tweede Kamerleden over de overname van het bedrijf achter DigiD niet kunnen wegnemen. In een gesprek in de Tweede Kamer legden leidinggevenden van de Nederlandse tak van Kyndryl uit dat er veel maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de Amerikaanse regering DigiD kan platleggen na de overname.

Ondanks de maatregelen bleven de aanwezige Kamerleden sceptisch. Zo zeiden Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Amin el Boujdaini (D66) aan het einde van het gesprek dat er meer waarborgen moeten komen. Kathmann vroeg of het niet mogelijk is om een soort gouden aandeel te maken, waardoor het zeker is dat de diensten die Solvinity verricht voor de overheid onder Nederlandse controle blijven. Solvinity zorgt er onder meer voor dat DigiD werkt.

Het deel van Kyndryl dat Solvinity wil overnemen, is Nederlands. Het is echter een dochteronderneming van het Amerikaanse Kyndryl en Amerikaanse bedrijven kunnen door de regering worden gedwongen om data te delen of diensten te stoppen.