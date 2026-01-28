Premiers Denemarken en Groenland in Parijs voor lunch met Macron

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Groenland heeft meer bescherming nodig, maar zal niet buigen voor buitenlandse druk. Dat zegt premier Jens-Frederik Nielsen in een gezamenlijke persconferentie met zijn Deense ambtgenoot Mette Frederiksen in Parijs. De regeringsleiders zijn in de Franse hoofdstad voor overleg met president Emmanuel Macron later op woensdag. Tijdens die werklunch zal onder meer de veiligheid in het Noordpoolgebied en de ontwikkeling van Groenland worden besproken.

"De wereldorde zoals we die kennen en waar we tachtig jaar voor hebben gevochten, komt vermoedelijk niet meer terug", aldus Frederiksen in Parijs, die eraan toevoegt dat Groenland en Denemarken de Amerikaanse bezorgdheid om het Noordpoolgebied begrijpen. "De beste weg voorwaarts - en we zullen een weg voorwaarts met de VS proberen te vinden - is als de VS en Europa bij elkaar blijven."

Dinsdag waren de twee al bij bondskanselier Friedrich Merz. Die benadrukte daarna dat de soevereiniteit van Denemarken wat hem betreft een "rode lijn" is.

De VS hebben de voorbije weken hun ambitie Groenland in te lijven, kracht bijgezet. Zo sloot president Donald Trump niet uit geweld te gebruiken om die wens in vervulling te laten gaan, mocht de VS Groenland niet kunnen kopen. Na koortsachtig diplomatiek werk achter de schermen, konden de VS in de marge van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos afgelopen week worden geremd in hun Groenlandambities. NAVO-chef Mark Rutte wist een 'raamovereenkomst' te sluiten met de Amerikaanse president over veiligheidsgaranties voor het Noordpoolgebied. Wat die precies behelzen, is nog niet bekend.