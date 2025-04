Laan voor NAVO-top afgesloten met slagboom, tot augustus dicht

DEN HAAG (ANP) - De straat in Den Haag waar over meer dan twee maanden de NAVO-top wordt gehouden, is vanaf de nacht van zondag op maandag niet meer toegankelijk voor het verkeer. Op de Johan de Wittlaan zijn hekken neergezet en een slagboom geplaatst. De afsluiting duurt tot in augustus.

In de komende maanden wordt de omgeving klaargemaakt voor de top. Zo komen er twee grote gebouwen op de weg te staan, als extra ruimtes voor de top. Het overleg zelf is op dinsdag 24 en woensdag 25 juni in het World Forum.

Om ruimte te maken voor de tijdelijke gebouwen, zijn in de afgelopen weken al vlaggenmasten verwijderd en bomen gekapt en verplaatst. Ook de verkeerslichten worden weggehaald. Na afloop van de top worden de gebouwen afgebroken. Daarna maakt de gemeente van de gelegenheid gebruik om de weg opnieuw in te richten.

De Johan de Wittlaan is een belangrijke doorgaande route, die het verkeer uit een deel van Den Haag richting de A12, de A44 en de A4 leidt. Dat verkeer moet in de komende maanden omrijden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?cc2666d. Deze is te gebruiken voor klanten van de graphicsdienst van het ANP.