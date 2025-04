Succesvolle buikoperatie Bolsonaro vanwege darmobstructie

BRASILIA (ANP/AFP) - De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zondag in Brasilia een langdurige buikoperatie ondergaan vanwege een darmobstructie. De politicus was in het ziekenhuis opgenomen nadat hij ernstige pijn had ervaren die nog verband houdt met de gevolgen van een steekpartij in 2018. De operatie is succesvol verlopen, aldus zijn vrouw, meldt persbureau AFP.

De 70-jarige Bolsonaro onderging een zogeheten laparotomie, een chirurgische ingreep waarbij de buik van de patiënt wordt geopend, om darmverklevingen te behandelen en de buikwand te reconstrueren, verklaarde het DF Star-ziekenhuis in de Braziliaanse hoofdstad voorafgaand aan de operatie.

Bolsonaro moet terechtstaan voor een vermeende couppoging na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. In een andere zaak is hij schuldig bevonden aan machtsmisbruik. Daarom mag hij tot 2030 niet meedoen aan verkiezingen. Hij probeert dat besluit nog ongedaan te maken.