Laatste hekken rond World Forum dicht, terrein is afgegrendeld

DEN HAAG (ANP) - De hekken rond het World Forum zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten. Het gebied is niet meer toegankelijk voor de buitenwereld. Volgende week wordt er de NAVO-top gehouden.

Om onbevoegden buiten te houden, zijn hekken van ongeveer drie meter hoog neergezet over een lengte van zo'n vijf kilometer. Dat werk begon eind mei. Fietsers en voetgangers konden nog door een paar openingen. Agenten hebben vrijdag de laatste poorten gesloten. Nu de hekken dicht zijn, gaan onder meer speurhonden aan de slag. Zij moeten zoeken naar mogelijke explosieven op en rond het terrein.

Het controleren van het terrein is een van de laatste voorbereidingen voor de top. Ook moeten de motoragenten die met de konvooien meerijden, de persoonsbeveiligers en de mensen van de Mobiele Eenheid nog hun instructies krijgen. "Als het een puzzel is, zijn dit de laatste een of twee stukjes die we nog moeten leggen", zegt Willem Woelders, die voor de politie verantwoordelijk is voor het beveiligen van de top.

Druk maar beheersbaar

De gemeente Den Haag verwacht dat mensen even moeten wennen aan de veranderingen, maar voorziet geen grote problemen. "Het verkeer moet wennen aan het nieuwe normaal", stelt Jelmer Keijts, die voor de gemeente verantwoordelijk is voor de verkeersmaatregelen rond de top.

De Johan de Wittlaan, de doorgaande weg voor het World Forum, werd al in april afgesloten. Echte incidenten zijn daar volgens Keijts niet geweest. "Wel gingen sommige mensen in discussie met verkeersregelaars omdat ze er doorheen wilden. Toen motoragenten erbij kwamen, accepteerden ze het wel. Het is nu druk, maar wel beheersbaar. Op omliggende wegen is wat hinder, maar dat hadden we verwacht."

Komende woensdag, na afloop van de top, worden de hekken geopend en mag het publiek een kijkje nemen op het terrein. De Johan de Wittlaan blijft nog wel dicht tot augustus. Op het wegdek zijn twee tijdelijke gebouwen neergezet die moeten worden afgebroken. Bovendien wordt de weg opnieuw ingericht en worden vlaggenmasten en bomen teruggeplaatst.