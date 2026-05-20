Laatste lichamen van omgekomen duikers Malediven geborgen

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 10:03
MALÉ (ANP/AFP/RTR) - Op de Malediven zijn de twee laatste lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De Italianen stierven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten.
Vier van hen deden onderzoek voor de Universiteit van Genua, de vijfde persoon was duikinstructeur. De lichamen werden gevonden op zo'n 60 meter diepte. De overleden duikinstructeur werd als eerste gevonden, op de dag van het duikincident. Een Maledivische duiker overleed in de zoektocht naar de andere Italianen.
De autoriteiten op de Malediven onderzoeken wat er met de Italiaanse duikers is gebeurd. Daarbij wordt onder meer gekeken of ze dieper doken dan mag. Het land staat toeristen niet toe dieper te duiken dan 30 meter. De Maledivische autoriteiten hebben de exploitatievergunning van de boot die de Italianen voor hun duiktocht gebruikten voorlopig opgeschort.
