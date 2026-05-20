NYT: VS en Israël wilden Iraanse hardliner als leider installeren

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 10:07
TEHERAN (ANP) - De Verenigde Staten en Israël wilden bij aanvang van de oorlog in Iran de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad aan de macht helpen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times, die zich baseert op informatie van anonieme bronnen. Het plan zou al meteen zijn misgelopen toen Ahmadinejad daarbij gewond raakte.
De VS en Israël wisten aan het begin van de oorlog de top van het Iraanse regime te doden. Israël bombardeerde ook het huis van Ahmadinejad in Teheran. Hij zou daar feitelijk onder huisarrest hebben gezeten na conflicten met Iraanse leiders. De aanval diende volgens de krant om zijn bewakers te doden en de oud-president te bevrijden.
Ahmadinejad was naar verluidt geraadpleegd over het plan, maar hij zou gedesillusioneerd zijn geraakt toen hij zelf verwondingen opliep. Dat de VS en Israël hem zagen als potentiële leider, is opmerkelijk. Hij stond als president bekend als anti-Amerikaanse hardliner. Onduidelijk is wat er na de aanval met hem is gebeurd.
