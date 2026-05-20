Oekraïense vrouwen weer geheel vrij om land in en uit te reizen

KYIV (ANP) - Vrouwen in Oekraïne kunnen weer vrijelijk de grens oversteken. Dat melden RBC Ukraine en Ukrinform op gezag van de grenswacht in het land. Eerder golden nog restricties voor vrouwen in bepaalde posities, zoals sommige overheidsmedewerkers, parlementariërs, hoogwaardigheidsbekleders en rechters. De opheffing volgt op een vrijdag aangekondigd kabinetsbesluit.

Voor Oekraïense mannen in het land in oorlog gelden nog wel restricties, vanwege de actieve dienstplicht in Oekraïne. Zo kunnen mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar niet zonder meer het land verlaten. Wel worden uitzonderingen gemaakt voor medische redenen, of bijvoorbeeld voor alleenstaande vaders met jonge kinderen. Voor vrouwen geldt die mobilisatieplicht niet.

President Volodymyr Zelensky heeft meermaals Oekraïense mannen in het buitenland opgeroepen terug te keren naar Oekraïne om daar in het leger te dienen. Tijdens een bijeenkomst met bondskanselier Friedrich Merz in april noemde hij dat nog "niet meer dan fair".