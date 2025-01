Laatste naam Holocaustslachtoffer voorgelezen in kamp Westerbork

HOOGHALEN (ANP) - Op het terrein van het voormalige kamp Westerbork is maandag rond 14.30 uur de laatste naam van een Holocaustslachtoffer voorgelezen als onderdeel van de herdenking Namen Lezen. Zes dagen en vijf nachten achtereen werden in totaal 103.124 namen voorgelezen van mensen die slachtoffer waren van vervolging tijdens de Holocaust.

In totaal zeiden zo'n achthonderd mensen de namen en leeftijden van de slachtoffers op. Onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, staatssecretarissen Mariëlle Paul en Vincent Karremans, schrijver Arnon Grunberg en de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma deden mee. Het voorlezen was te volgen via een livestream van de NOS en ook was het mogelijk om erbij te zijn.

De laatste namen werden maandag voorgelezen door onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Jaïr Stranders, artistiek leider van Theater na de Dam. Na de laatste naam, uitgesproken door Hans Peeper die als kind in Westerbork en Bergen-Belsen zat, werden twee joodse gebeden gezongen en opgezegd. Directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork Bertien Minco hield een slotwoord. Zij dankte de lezers, die "de moed hadden om de confrontatie met het verleden aan te gaan".

Het is maandag precies tachtig jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het leger van de Sovjet-Unie. Het voorlezen van de namen van Holocaustslachtoffers gebeurt iedere vijf jaar. De eerste editie was in 2005. Eerder werden telkens ongeveer 102.000 namen voorgelezen van de Joden, Sinti en Roma die vanuit kamp Westerbork zijn gedeporteerd naar onder meer Auschwitz. Deze editie zijn ook de namen van andere mensen toegevoegd, bijvoorbeeld van slachtoffers die via een ander land zijn gedeporteerd. Het zijn allemaal mensen die in Nederland zijn geboren, of in Nederland zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog.