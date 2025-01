Libanon meldt weer slachtoffers door Israël in het zuiden

BEIROET (ANP/AFP) - Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat Israël opnieuw slachtoffers heeft gemaakt onder burgers die probeerden terug te keren naar hun dorpen in het zuiden van Libanon. Er zijn een dode en zeven gewonden gevallen, staat in een verklaring.

De strijd tussen het Libanese Hezbollah en Israël is eind vorig jaar tot stilstand gekomen met een bestand, dat zondag is verlengd tot 18 februari. In die deal stond dat Israël zich uiterlijk afgelopen weekend zou terugtrekken uit het zuiden van Libanon, maar dat is nog niet gebeurd. Israël neemt er meer tijd voor.

De Libanese regering meldde zondag 24 doden onder de mensen die tevergeefs probeerden terug te keren naar hun dorpen in het zuiden. Het leger van Israël zei zondag dat militairen waarschuwingsschoten hadden gelost "om dreigingen" van "naderende verdachten", maar deelde geen details hierover.