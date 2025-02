Laatste Nederlander weg uit Gazastrook

DEN HAAG (ANP) - De laatste Nederlander die nog vastzat in de Gazastrook, heeft het Palestijnse kustgebied verlaten, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het gaat om Abed al Attar die sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober 2023 in Gaza zat. Hij reist eerst naar Jordanië en komt daarna terug naar Nederland, aldus het ministerie.

Hoewel Israël tijdens de oorlog zo'n honderd Nederlanders wel liet gaan, moest Abed al Attar in Gaza blijven om veiligheidsredenen van Israël. Wat daar achter zat, wilde Israël niet zeggen. Vorige week lieten de Israëlische autoriteiten weten geen bezwaar meer te hebben tegen zijn vertrek. Dat was een dag voordat een rechtszaak zou beginnen over de Israëlische weigering om Abed al Attar te laten gaan.

"Ik ben opgelucht dat Abed al Attar Gaza heeft verlaten en komende dagen herenigd wordt met zijn gezin in Nederland. Ik dank de Israëlische collega, de Israëlische NGO Gisha en betrokken ambassades die hier hard aan hebben gewerkt", laat minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) in een reactie op de vrijlating weten.

Er blijven wel vier Nederlanders in Gaza achter om familieredenen, zei Veldkamp vorige week.