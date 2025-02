Tennissers Haase en Verbeek in Ahoy ten onder tegen Brits koppel

ROTTERDAM (ANP) - De dubbelaars Robin Haase (30) en Sem Verbeek (37) zijn in de eerste ronde van het ABN AMRO Open uitgeschakeld door de Britten Julian Cash en Lloyd Glasspool. De twee Nederlandse dertigers gingen op Court 1 van het Rotterdamse tennistoernooi in twee sets ten onder: 6-4 6-4.

Haase en Verbeek boekten de voorbije weken los van elkaar goede resultaten. Haase won afgelopen weekend samen met Botic van de Zandschulp het dubbeltoernooi van Montpellier. Verbeek plaatste zich bij de Australian Open met zijn partner André Göransson als eerste Nederlandse man sinds 2013 voor de halve finales van het dubbelspel.

Haase en Verbeek waren teleurgesteld na de nederlaag. Het optreden van de twee krijgt voorlopig geen vervolg. Verbeek speelt verder met zijn Zweedse partner. Haase ziet ook geen opening voor een terugkeer in het Davis-Cupteam onder captain Paul Haarhuis. "Nee, dat is absoluut kansloos", stelde Haase na afloop van de partij waar Haarhuis op de tribune zat. Verbeek stelde zich wat diplomatieker op: "Of wij als dubbel zullen spelen is aan de captain. Het is aan hem om ons op te roepen."