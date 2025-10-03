ECONOMIE
Laatste schip van Gaza-Flotilla onderschept door Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 10:08
anp031025095 1
ASHDOD (ANP) - Israël heeft de Marinette onderschept, het laatste schip van de activistenvloot dat nog onderweg was naar de Gazastrook. Volgens Al Jazeera hebben leden van de Israëlische marine het vaartuig geënterd. Israël zei donderdag al dat de zeskoppige bemanning gearresteerd zou worden.
De Marinette voer een flink stuk achter de rest van de vloot van de Global Sumud Flotilla en was daarom nog niet eerder gestopt. Het schip is nu opgewacht in het gebied waar veel van de andere schepen donderdag ook zijn onderschept.
De vloot bestond in totaal uit ruim veertig schepen en zo'n vijfhonderd activisten. Zij wilden de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken en hulpgoederen leveren voor de Palestijnse bevolking. Israël zei donderdag meer dan vierhonderd mensen te hebben gearresteerd. Zij werden naar het Israëlische vasteland gebracht om te worden uitgezet.
