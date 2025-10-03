ECONOMIE
Dodental door instorting Indonesische kostschool loopt op

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 10:05
SIDOARJO (ANP/RTR) - Bij de instorting van een school in Indonesië zijn negen scholieren omgekomen. Het gebouw stortte maandag in toen honderden scholieren in het gebouw aanwezig waren voor het middaggebed. Toen werd één dode gemeld.
De lokale autoriteiten zeggen dat er mogelijk nog meer slachtoffers zijn gevallen, omdat er nog scholieren vermist zijn. Eerder ging het om meer dan vijftig vermisten. Hun ouders hebben ingestemd met de inzet van zwaar materieel om te zoeken naar de scholieren.
De islamitische kostschool in de provincie Oost-Java zou bezig zijn geweest met bouwwerkzaamheden op de derde verdieping. Vermoedelijk zorgden die werkzaamheden ervoor dat het gebouw instortte.
Tientallen scholieren raakten gewond bij de instorting van de school. In ieder geval veertien gewonden werden vrijdagochtend verzorgd in het ziekenhuis.
