Minister over spoorblokkade Den Haag: kan gewoon niet

DEN HAAG (ANP) - Demissionair justitieminister Foort van Oosten heeft geen goed woord over voor pro-Palestijnse demonstranten die donderdagavond het spoor bij station Den Haag Centraal blokkeerden. "Dat kan gewoon echt niet, levensgevaarlijk, wegblijven daar", zei de VVD-bewindsman vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

De demonstratie, die begon bij het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is "echt uit de hand gelopen", vindt Van Oosten. Hij wees op de massale inzet van de politie die nodig was. Er werden meer dan tweehonderd mensen aangehouden. "Demonstreer netjes, hou je aan de wet", is zijn oproep.