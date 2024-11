Laatste Wil pleit voor toestaan zelfdodingscapsule Sarco

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) hoopt het gebruik van de Sarco in Nederland mogelijk te maken, de zelfdodingscapsule met stikstofgas die recent in Zwitserland voor het eerst werd gebruikt. Het zelfdodingsapparaat werd ontwikkeld en gebouwd in Nederland. De eerste toepassing ervan, in september op een 64-jarige Amerikaanse, deed veel stof opwaaien.

CLW wil afspraken maken met politiek Den Haag over het gedogen van het gebruik van de Sarco. De grote vraag is of het beschikbaar stellen ervan, aan leden van CLW, een vorm is van hulp bij zelfdoding, wat verboden is. Die vraag gaat de club voorleggen aan het Openbaar Ministerie.

De coöperatie, bekend van het zelfdodingsmiddel X, ziet het gebruik intussen al helemaal voor zich. "Omdat hij vervoerbaar is zullen wij de Sarco in een aanhangwagen ter beschikking stellen in een stalling. De leden hebben toegang tot het gebruik van de Sarco. Leden kunnen de Sarco reserveren zonder tussenkomst van iemand anders en de gereserveerde periode beheren of gebruiken."

De procedure zou moeten lopen via aanmelding via DigiD, waarna een "uitgebreide intakeprocedure" wordt begonnen. "Dit is niet alleen een praktische stap, maar ook een moment om zorgvuldig stil te staan bij de keuze die je maakt." Na aanmelding begint er in de plannen van CLW een wachttijd waarna je pas echt om de capsule kunt vragen. Voorts worden regelmatig gesprekken gevoerd om onder meer te bepalen of de vrager nog steeds volledig achter de beslissing staat. Tevens wordt vastgesteld of deze wilsbekwaam is.

Uiteindelijk wordt de Sarco in de visie van CLW geleverd. "Dit kan thuis zijn, in een natuurrijke omgeving, of een andere plek waar jij je prettig voelt." Hoe het er vervolgens aan toegaat, moet iedereen zelf weten. "Misschien met een laatste toast, een omhelzing, of een klein moment van stilte. Daarna stap je in de Sarco. In het apparaat kun je de machine zelf bedienen."

"Het apparaat is zo ontworpen dat je op een rustige en pijnloze manier binnen tien minuten overlijdt", houdt CLW belangstellenden voor.