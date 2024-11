Johan Derksen blijft weigeren de verplichte cursus over fatsoen te volgen

Johan Derksen heeft de voor omroepmedewerkers verplichte e-learning respectvol samenwerken niet gedaan. Dat zei de analist dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside op SBS6. Medewerkers van Talpa hadden tot en met 12 april de tijd om de onlinecursus te volgen.

"Ik heb het niet gedaan, hoor", zei Derksen toen het in de talkshow ging over protocollen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Parlementair verslaggever Merel Ek haalde daarbij de e-learning voor omroepmedewerkers aan. "Ik heb dat principieel niet gedaan. Ik ga geen toelatingsexamen doen om hier te zitten", aldus Derksen.

Talpa liet eind maart weten dat ook Derksen de cursus moest volgen, nadat hij daarvoor in de SBS6-talkshow had aangegeven niet van plan te zijn om de cursus te doen. Hij noemde het "onzin" en "gelul".

De cursus is een initiatief van het Mediapact Respectvol Samenwerken, een samenwerking tussen verschillende mediapartijen die is opgericht na misstanden bij The Voice of Holland. De cursus had als doel ongewenst gedrag in Hilversum tegen te gaan. Onder meer medewerkers van NPO, RTL en Talpa hebben de e-learning moeten voltooien.