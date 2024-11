Lubbers koos voor euthanasie, staat in nieuwe biografie

ROTTERDAM (ANP) - Voormalig minister-president Ruud Lubbers koos aan het eind van zijn leven voor euthanasie. Dat is te lezen in de biografie Ruud Lubbers, Een Slag Anders, geschreven door Lennart Steenbergen, die woensdag verschijnt, meldt de NOS.

Als leider van de christendemocraten, die fel tegen ethische kwesties als abortus en euthanasie waren, legde hij in zijn derde kabinet de basis voor de euthanasiewetgeving van het eerste paarse kabinet. Onder leiding van Lubbers kwam er in Nederland uiteindelijk een gedoogbeleid voor euthanasie tot stand.

Lubbers (1939), die in 2018 overleed, stond als leider van het CDA tussen 1982 en 1994 aan het hoofd van drie kabinetten. Daarvoor was hij minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van het CDA. Lubbers was, na Mark Rutte, de langstzittende premier van Nederland.

Na zijn carrière in Den Haag was hij ook nog Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties tussen 2001 en 2005. Hij moest die functie neerleggen na aantijgingen tegen hem van ongewenst gedrag. In juni van dit jaar overleed Ria, de weduwe van Lubbers. Het paar trouwde in 1962.