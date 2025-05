Lading moeilijk bereikbaar, brandweer pompt water in schip

AMSTERDAM (ANP) - De brandweer pompt water in het schip in de Amsterdamse haven, omdat een deel van de brandende lading schroot onbereikbaar is. Tegelijkertijd houdt de brandweer de buitenkant nat.

Het brandende schroot ligt verspreid over vijf ruimen. Door de hitte zijn de luiken van één ruim ingeklapt waardoor de brandweer het schroot daar niet meer goed uit kan halen om het op de kade te blussen. De brandweer zet nu in op het nathouden van de buitenkant, maar ook wordt water in het schip gepompt.

De brand in het schip dat aan de Vlothavenweg ligt, begon donderdagmiddag. Veel hulpdiensten zijn ingezet, waaronder een in scheepsbranden gespecialiseerd team uit de regio Rotterdam.

In verband met de rook die in de wijde omtrek voor geuroverlast zorgt, zijn al enkele NL-Alerts uitgestuurd. Metingen hebben geen schadelijke stoffen aangetoond, maar iedereen wordt aangeraden uit de rook te blijven.